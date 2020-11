Covid, l'Inps anticipa il pagamento delle pensioni di dicembre

ansa

Anche per il mese di dicembre il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni e delle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e distribuito su più giorni. L'obiettivo è quello di consentire ai titolari delle prestazioni di recarsi presso gli sportelli in piena sicurezza. Il pagamento avverrà in base al cognome dal 25 novembre, con le lettere A e B.