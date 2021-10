Covid, l'idea dalla Svizzera: un bonus per chi convince un amico a vaccinarsi

Come una promozione telefonica: porta un amico e avrai un bonus. La Svizzera usa lo stesso sistema per spingere più persone possibili a vaccinarsi contro il Covid. Chi porta un conoscente a vaccinarsi, avrà diritto a un bonus da 50 franchi, circa 46 euro. Il governo di Berna sta anche pensando di organizzare una settimana nazionale dedicata alla vaccinazione.

Qual è il metodo più efficace per convincere qualcuno a fare qualcosa? Un bonus. Come riporta il Corriere del Ticino, ognuno può contribuire a convincere un amico, un vicino, un collega di lavoro o un membro della famiglia a fare il vaccino. Ogni nuova persona che riceve una dose del siero anti Covid potrà indicarne un'altra che è stata importante nella decisione. Questa persona riceverà un bonus da 50 franchi , da spendere al cinema o al ristornate. Ogni cantone svizzero avrà delle modalità differenti.

Per spingere sull'acceleratore e aumentare la quota di popolazione immunizzata , il governo di Berna sta anche organizzando una settimana nazionale di vaccinazione . L'obiettivo è quello di convincere ma anche di informare sull'efficacia del vaccino e sugli eventuali effetti collaterali. Sono previsti eventi informativi in tutti i diversi cantoni della Svizzera.

TAMPONI GRATUITI SOLO PER UNDER-16



Nella settimana nazionale di vaccinazione, saranno impiegate altre 170 unità mobili di vaccinazione, punti di consultazione e colloqui via telefono, social o di persone. Il governo, come precisato da Alain Berset, membro del Consiglio federale, per aumentare la popolazione vaccinata, ha deciso anche di eliminare la gratuità dei tamponi per i maggiori di 16 anni e per chi ancora non si è fatto la prima dose di vaccino.