Covid, Gualtieri: "Con scostamento ci saranno fondi anche in primavera"

La richiesta di un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi serve per avere a disposizione "risorse sufficienti" da mettere in campo se le restrizioni anti-Covid si protrarranno "anche in primavera". Tale eventualità infatti "non si può escludere". Lo scrive il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in una lettera al vicepresidente Ue Valdis Dombrovskis e al commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni.