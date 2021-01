Covid, Federalberghi: nel 2020 perse 236 milioni presenze per -54,1%

Afp

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, lancia l'allarme per un comparto segnato dal Covid e in profonda crisi, quantificando "per il 2020 una perdita di 236 milioni di presenze (-54,1% rispetto al 2019) e di 13,5 miliardi di euro (-55%) di fatturato". "La gente è spaventata e gli imprenditori sono rassegnati, sono due cose tremende e il governo deve invertire tutto questo velocemente. Abbiamo enorme preoccupazione anche sul 2021", spiega Bocca.