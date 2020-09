Covid, Confesercenti: ogni famiglia perderà 1.257 euro di reddito

Cig, bonus e sostegni fiscali non bastano a mettere al riparo i redditi degli italiani dalla tempesta Covid. Lo segnala l'Ufficio economico di Confesercenti secondo cui, nonostante tutti gli aiuti messi in campo dallo Stato per l'emergenza, le famiglie si troveranno a perdere 1.257 euro l'anno, per un totale di 32 miliardi di reddito, per il rallentamento economico dovuto alla pandemia.