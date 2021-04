Covid, Confcommercio Milano: in zona rossa perso oltre un miliardo

lapresse

Il ritorno della Lombardia in zona arancione, con la riapertura dei negozi anche di generi non alimentari, vale in un mese 440,5 milioni di euro, si tratta del 28,6% rispetto all normalità senza Covid. La stima è dell'Ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Un mese di zona rossa è costato caro alle attività commerciali, del turismo e dei servizi, con perdite che ammontano a 1 miliardo e 160 milioni di euro.