Covid, Assoturismo: "Estate sopra le attese, oltre 22 milioni turisti"

Boccata d'ossigeno per il turismo italiano, grazie ai risultati della stagione estiva che superano le attese: tra giugno e agosto il sistema ricettivo italiano ha registrato l'arrivo di oltre 22 milioni di turisti per 140 milioni di pernottamenti, in crescita del 21% sul 2020. A trainare la domanda gli italiani, con 105 milioni di pernottamenti, il 19,6% in più rispetto allo scorso anno, ma tornano anche gli stranieri.