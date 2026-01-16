Cosa ci aspetta nel 2026? Dieci possibili sorprese economiche secondo Invesco

POLITICA, VALUTE E TASSI

Tra gli scenari economici 2026 figura un possibile ribaltamento politico negli Stati Uniti, con i Democratici in grado di riconquistare Camera e Senato alle elezioni di medio termine. “Storicamente il partito del presidente perde seggi alle midterm”, osserva Jackson, ipotizzando effetti diretti su politica fiscale e mercati finanziari. Sul fronte valutario, Invesco prevede un indebolimento del dollaro verso lo yen, con il cambio USD/JPY in area 140, grazie alla normalizzazione della politica monetaria giapponese e a un possibile allentamento dei tassi USA. I rendimenti dei titoli di Stato britannici a 30 anni potrebbero inoltre scendere sotto quelli statunitensi, riflettendo una crescita nominale più contenuta nel Regno Unito.