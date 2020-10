Coronavirus, Visco: almeno 2 anni per tornare a livelli pre-pandemia

ansa

"Il nostro scenario conferma che la ripresa dell'economia italiana andrà avanti quest'anno ma non tornerà ai livelli pre-Covid prima di un paio di anni almeno". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Visco. "E' molto difficile fare previsioni in questo periodo: è un tema di fiducia, ma riguarda anche e soprattutto il modo in cui si svilupperanno i contagi. Dobbiamo considerare i rischi di possibili 'stop and go'", ha aggiunto.