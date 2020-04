Coronavirus, verso stop a sanzioni per chi paga Imu-Tasi in ritardo

Niente sanzioni e interessi a chi, per le difficoltà economiche legate all'emergenza coronavirus, non dovesse riuscire a pagare in tempo la prima rata Imu-Tasi, in scadenza il 16 giugno. E' una delle misure allo studio del governo per il decreto di aprile, che si dovrebbe accompagnare al pacchetto che riguarda i Comuni. Ancora da stabilire entro quale data i ritardatari potranno saldare la rata senza essere sanzionati.