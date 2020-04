Coronavirus, Ryanair: "Posti vuoti idea idiota, così non torniamo a volare"

Il proprietario di Ryanair Michael O'Leary boccia in maniera secca le regole che si vanno delineando per il settore dei trasporti nella fase 2 dell'emergenza coronavirus: "L'obbligo di tenere vuota la fila centrale degli aere i è un' idea idiota , così non riprenderemo a volare affatto". Il vettore low-cost, inoltre, ha fatto sapere agli scali italiani che, nel riprendere il servizio, "darà priorità" a chi assicurerà vantaggi sulle tasse aeroportuali.

Schermi tra un posto e l'altro ma anche poltrone invertite e pannelli di plexiglass ovunque. Come si tornerà a viaggiare sugli aerei resta un'incognita ma i designer sono già al lavoro per evitare di diminuire il numero di posti a bordo degli aerei (con conseguente aumento del prezzo dei biglietti) e mantenere alti livelli di sicurezza.

Intervistato dal Financial Times, il numero uno della compagnia low cost irlandese ha infatti sottolineato che "non possiamo guadagnare con una riduzione del 66% di carico" per garantire la distanza di sicurezza tra i passeggeri e ha spiegato di puntare a tornare a livelli di traffico più normali nell'estate del 2021, "trainati dal crollo delle compagnie aeree rivali". Con il governo irlandese, ha aggiunto, "ho chiarito che, se intenderà adottare la regola della fila centrale vuota, o pagherà per il posto libero oppure non si volerà".