Coronavirus, obbligo di reperibilità a distanza per i medici

I medici di famiglia dovranno garantire la "reperibilità a distanza per tutta la giornata in modo da limitare i rischi di contagio". Per questo dovranno dotarsi di sistemi di piattaforme digitali per la teleassistenza. Le Regioni forniranno inoltre saturimetri, da distribuire ai pazienti, per la misurazione dell'ossigeno nei videoconsulti. Lo prevede il Decreto Imprese, che a tal fine norma lo sblocco degli aumenti contrattuali per i medici di famiglia.