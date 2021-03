Coronavirus, nel dl Sostegno 2,1 miliardi per vaccini e farmaci

Ansa

Dai vaccini al rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, la bozza preliminare del decreto Sostegno, ancora in via di definizione, si compone di 26 articoli e spazia anche dal lavoro al potenziamento degli asili nido. Per vaccini e farmaci per la cura del Covid-19 il decreto stanzia 2,1 miliardi (1,4 miliardi ai vaccini e il resto ai farmaci), mentre 345 milioni sono destinati al coinvolgimento dei medici di famiglia nella campagna vaccinale.