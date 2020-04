Coronavirus, in dl aprile pacchetto da 20 miliardi di sostegno al reddito

Nel decreto aprile a cui il governo sta lavorando per far fronte all'emergenza coronavirus dovrebbe essere incluso un pacchetto da 20 miliardi di sostegno al reddito. La cassa integrazione dovrebbe essere rifinanziata per altre 9 settimane con 13 miliardi. Inoltre 7 miliardi andranno a 2 mensilità di bonus agli autonomi che salirà a 800 euro, mentre 500 milioni serviranno per congedi speciali e bonus babysitter.