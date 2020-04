Coronavirus, Europa-Regioni: ok Ue a flessibilità su fondi coesione

Via libera definitivo del Consiglio Ue alla completa flessibilità nell'uso dei fondi strutturali europei in risposta alla crisi del coronavirus. Il Consiglio ha approvato attraverso procedura scritta il secondo pacchetto di misure proposto dalla Commissione Ue per consentire ai Paesi di riprogrammare le risorse della politica di coesione e indirizzarle verso nuove priorità, come il sistema sanitario e il supporto alle pmi.