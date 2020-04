Coronavirus, Di Maio: "L'Italia non sarà outlet per imprese straniere"

"L'Italia non diventerà l'outlet di altre nazioni come nel 2008". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una intervista al Sole 24 Ore assicurando che davanti alla crisi scatenata dal coronavirus "gli asset strategici nazionali saranno protetti": "Serve un ruolo forte dello Stato nella ripartenza", avverte. Sulla ripartenza, spiega, "bisogna essere cauti, se sbagliamo i tempi della fase due torniamo in lockdown e ricominciamo da capo".