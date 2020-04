Coronavirus, Conte vede la task force di esperti per la ripartenza: uscire presto dal lockdown

Giuseppe Conte da Palazzo Chigi ha tenuto una riunione in videoconferenza con il comitato di esperti in materia economica e sociale (la task force per la ripartenza), istituito ieri. Il premier ha chiesto al comitato di individuare, nel breve periodo e in stretto raccordo con il comitato tecnico-scientifico, le modalità più efficaci e innovative per uscire gradualmente dal lockdown, favorendo la ripresa delle attività produttive.