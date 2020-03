Coronavirus, Confcommercio: "A Milano chiuso il 50% delle attività"

A Milano metà dei negozi e dei locali ha deciso di chiudere in seguito alle restrizioni messe in atto per arginare la diffusione del coronavirus. Secondo Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, "il 50% delle attività commerciali hanno deciso di chiudere liberamente, come è giusto che sia". La percentuale è "leggermente più bassa" in provincia perché lì "le condizioni di mercato sono diverse", ha aggiunto Barbieri.