Coronavirus, Carlo Cottarelli: "Shock simile a quello del 2008, l'Europa emetta eurobond"

"Io credo che l'Europa debba compiere qualcosa che non ha mai fatto, emettere eurobond per un importo pari a diverse centinaia di miliardi". A parlare è l'economista Carlo Cottarelli, che nel corso della puntata di "Mattino Cinque" in onda martedì 17 marzo analizza la situazione economica italiana e mondiale di fronte all'emergenza coronavirus.

"Se vediamo come stanno andando i mercati internazionali, la caduta è stata più forte della crisi del 2008 - spiega Cottarelli - Lo shock è simile a quello e all'epoca creò molta disoccupazione. Se si continua così sarà molto difficile evitare conseguenze per l'economia reale".

E anticipando che in questo momento risulta difficile evitare la recessione, commenta: "Serve che qualcuno spenda: adesso tutti hanno paura e si tende a risparmiare, ma se nessuno spende non si riesce poi a produrre e a vendere, quindi per sostenere l'economia credo ci sia nei prossimi mesi un'iniziativa in termini di finanziamenti. La questione è capire da dove questi vengano".