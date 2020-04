Coronavirus, appello di alcuni intellettuali tedeschi per i coronabond

"Se il Nord non aiuta il Sud, non perde solo se stesso ma anche l'Europa". Lo scrivono intellettuali, politici ed economisti tedeschi in un appello su "Die Zeit", schierandosi a favore dei coronabond e di un fondo europeo per il coronavirus. "E' difficile capire perché Merkel abbia riserve nei confronti di passi così necessari per la solidarietà europea e per la stabilità", hanno spiegato chiedendo all'Europa di "combattere per un futuro comune".