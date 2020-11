Conto alla rovescia per il click day: da domani si potrà richiedere il bonus bici

Dopo rinvii e promesse è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il click day del cosiddetto bonus bici. Dalle 9 di martedì 3 novembre sarà possibile accedere al portale del ministero dell'Ambiente (buonomobilita.it) e richiedere il rimborso del 60% (fino a un massimo di 500 euro) per gli acquisti effettuati dal 4 maggio scorso o un voucher da spendere entro 30 giorni per quelli da compiere.

CHI NE HA DIRITTO

Il rimborso è valido per gli acquisti di biciclette, monopattini, segway, ebike e hoverboard, ma anche per i servizi di mobilità condivisa come il bike sharing. Può essere richiesto da tutti i cittadini maggiorenni residenti in comuni con più di 50mila abitanti, nei capoluoghi di Regione o Provincia o nelle Città metropolitane. Restano esclusi studenti, lavoratori fuori sede e molti pendolari che magari hanno il domicilio in una grande città ma la residenza fuori.

COME OTTENERLO

Chi ha diritto all'incentivo dovrà collegarsi e registrarsi al portale del ministero dell'Ambiente con le proprie credenziali Spid (Sistema pubblico per l'identità digitale), inserire la fattura o lo scontino in formato pdf e fornire le coordinate bancarie. Per ottenere il bonus sarà necessario essere veloci: l'erogazione infatti terrà conto della data di inserimento della richiesta, non di quella dell'acquisto. Come si dice, chi prima arriva meglio alloggia.

FONDI A TERMINE

Infatti il fondo del bonus non è illimitato. Al momento sono stati stanziati 210 milioni di euro. Con questa cifra, stimando una spesa media di 350 euro a persona, si arriverebbero a coprire 600mila richieste. Il ministero dell'Ambiente ha assicurato che i soldi messi a disposizione sono sufficienti, anche se Confindustria Ancma ha stimato 540mila acquisti di biciclette solo a maggio, con la possibilità di superare la soglia del milione entro fine anno. Il dicastero ha comunque rassicurato sulla possibilità di avere accesso a ulteriori fondi, di comune accordo con il titolare dell'Economia.

POSSIBILI CRASH

Come già avvenuto per l'erogazione degli incentivi a sostengo dei lavoratori durante il lockdown, è probabile che il portale possa andare in crash a causa del contemporaneo accesso di migliaia di persone. A questo proposito il ministero dell'Ambiente ha attivato un team pronto a risolvere eventuali blocchi del sistema. In caso di problemi sarà possibile contattare il centralino al numero 06.57221 o l'Ufficio di relazioni con il pubblico (Urp), chiamando lo 06.57225722 o scrivendo una mail all'indirizzo urp@minambiente.it.

Contenuto a cura di Financialounge.com