Conti record e Zoom vola in Borsa (+36%)

L'effetto lockdown si fa sentire sui conti di Zoom, l'app per le videoconferenze che nei mesi scorsi ha spopolato in tutto il mondo. Nel secondo trimestre i ricavi di Zoom hanno raggiunto i 663,5 milioni di dollari, contro i 500 milioni attesi.

+36% IN APERTURA DI SEDUTA

Nelle contrattazioni after hour il titolo è volato fino a +35%, una performance super confermata anche nei primi minuti di apertura e addirittura superata fino ad arrivare a +36%. Zoom ha inoltre corretto al rialzo di oltre il 30% le stime per l'anno fiscale, portandole tra 2,37 e 2,39 miliardi di dollari rispetto agli 1,78-1,80 miliardi stimati in precedenza.

ZOOM VALE PIÙ DI IBM

Gli utili nel secondo trimestre sono stati di 92 centesimi ad azione, contro i 45 centesimi attesi dagli esperti. La capitalizzazione di Zoom è ora superiore ai 120 miliardi di dollari, dai 25 miliardi dello scorso anno e la società ora vale più di Ibm e Amd. Dall'inizio dell'anno, il titolo guadagna quasi il 400%.

NASDAQ IN POSITIVO

La performance di Zoom Video ha trascinato al rialzo, in apertura di seduta, l'indice tecnologico Nasdaq (+0,5% nelle prime battute) mentre S&P 500 e Dow Jones sono più deboli rispettivamente a +0,15% e -0,10%.

MUSK TERZO UOMO PIÙ RICCO AL MONDO

Tra i titoli in evidenza in apertura anche Kodak, che si conferma uno dei titoli più volatili di Wall Street con un +43% in apertura di seduta. Bene, in avvio, anche Tesla e Apple, che aprono intorno al +2%. Tesla è tornato nuovamente sotto i riflettori dopo l'aumento di capitale di 5 miliardi di dollari. Grazie a questo aumento di capitale Elon Musk è diventata la terza persona più ricca al mondo secondo il Bloomberg Billionaires Index, con 115 miliardi di dollari di patrimonio.

Contenuto a cura di Financialounge.com