Conte: impensabile un anno fiscale "bianco", ma sì ad agevolazioni

Un anno fiscale "bianco" (cioè con lo stop ai pagamenti al Fisco) dopo il lockdown "non è pensabile", ma il governo ha già predisposto "tante agevolazioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. "A me piacerebbe non un anno bianco, ma due, tre… Questo però significa evidentemente creare un grave ammanco nelle casse dello Stato e non ce lo possiamo permettere".