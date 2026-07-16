Consulenza finanziaria, aumenta la competizione tra reti e banche commerciali

MASSE CRESCIUTE DI OLTRE SEI VOLTE

Negli ultimi 25 anni il settore ha attraversato un intenso processo di crescita e consolidamento. Nel 2000 gli intermediari aderenti ad Assoreti erano circa 70 e amministravano complessivamente 150 miliardi di euro. Oggi gli operatori sono scesi a una ventina, ma gestiscono masse superiori a 1.000 miliardi. Tra il 2000 e il 2025 il patrimonio è quindi aumentato di oltre il 560%, moltiplicandosi di più di 6,7 volte. La crescita è proseguita anche nell’ultimo esercizio. Nel 2025 le masse sono salite del 6,4%, mentre la raccolta netta ha raggiunto 60,8 miliardi di euro, con un incremento del 17,8% rispetto all’anno precedente. La componente gestita è tornata a rappresentare il 62% dei flussi complessivi, dopo essere scesa al minimo del 6% nel 2023.