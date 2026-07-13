Consob, Guido Stazi sarà nominato presidente

Romano classe 1957, è segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'8 marzo 2022, come si legge nel suo profilo sul sito dell'Agcm, in cui si ricorda che nella stessa authority in precedenza è stato responsabile del Comitato valutazioni economiche. L'economista, inoltre, è stato capo di gabinetto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (2005-2012) e segretario generale della Consob (2013-2017). Dopo la laurea in giurisprudenza all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", si ricorda sempre nel profilo, è stato assistente di Politica economica presso la facoltà di Giurisprudenza della Sapienza e di Scienza delle finanze alla Luiss di Roma. Il futuro presidente della Consob ha insegnato Economia e politica della concorrenza nella facoltà di Scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, ed è stato editorialista del quotidiano MF-Milano Finanza e autore di scritti e volumi in materia di antitrust, regolazione, economia digitale.