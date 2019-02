Confindustria: ok a quota 100, ma non è una riforma strutturale

Quota 100 "ha in sé una positività, introduce flessibilità nelle uscite. Occorre considerare però gli equilibri complessivi e intergenerazionali e soprattutto bisogna capire se si tratta di una regola o di un'eccezione". Lo sottolinea Confindustria, in audizione sul decretone al Senato. "Non riusciamo mai a mettere in cantiere uno strumento solido che consenta flessibilità ma continuiamo a costruire un'eccezione rispetto alla regola".