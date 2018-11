Confcommercio, Manovra bocciata dal 55% delle imprese giovani

Il 55% delle imprese giovani del settore terziario boccia la Manovra per i suoi provvedimenti, ritenuti "inefficaci" per contrastare la crisi economica. E' quanto emerge dal rapporto realizzato da Confcommercio in collaborazione con Format-Research, presentato a Sirmione (Brescia) in occasione del Forum dei giovani imprenditori della categoria. Al 70% piace la flat tax e secondo il 61%, con questa finanziaria, tra cinque anni l'Italia sarà più povera.