Confcommercio: i saldi muoveranno un miliardo in meno del 2020

Mentre i saldi invernali sono prossimi alla partenza (inizieranno in alcune regioni già il 2 gennaio), secondo l'Ufficio Studi Confcommercio quest'anno le promozioni, per effetto della situazione di emergenza provocata dalla pandemia, muoveranno 1 miliardo in meno dell'anno scorso: in totale 4 miliardi di euro contro 5. Gli acquisti in saldo interesseranno oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 110 euro.