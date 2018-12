Codacons boccia la Manovra: "Non è del popolo,ma contro i cittadini"

"La Manovra economica varata dal governo non è la 'Manovra del popolo', come stanno affermando in queste ore i leader di Lega e M5s, ma è una Manovra contro il popolo, che colpisce i cittadini e tutte le associazioni che li rappresentano". Lo afferma il Codacons, che boccia senza appello la legge di bilancio. "E' semplicemente vergognoso che Luigi Di Maio rilasci dichiarazioni affermando il falso", sottolinea il presidente Carlo Rienzi.