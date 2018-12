Cna, 18 milioni di italiani in viaggio per le vacanze di Natale: +8% rispetto 2017

Sarà un Natale con la valigia per molti italiani. Diciotto milioni di connazionali andranno in vacanza nelle prossime festività natalizie. Quasi l'8% in più del 2017. E con una maggiore propensione alla spesa del 10% circa. A rilevarlo è un'indagine condotta dal Centro studi della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa .

Approfittando del calendario, che favorisce i ponti tra sabato 22 dicembre e lunedì 1° gennaio, saranno 18 milioni quindi gli italiani che si metteranno in viaggio per andare in vacanza nelle prossime due settimane, quasi un milione e 350mila italiani in più dell'anno scorso, un consistente +8% in termini relativi.



Già l'anno scorso i diversi indicatori turistici di questo periodo si erano orientati alla crescita, ancora nel 2016 gli italiani che si regalarono una vacanza nell'arco delle festività natalizie furono circa 14,5 milioni. Ad aumentare sarà anche la spesa. L'importo crescerà intorno al 10% per arrivare a 320 euro di media. Nel complesso, l'esborso complessivo degli italiani per le vacanze delle prossime festivita' e' di 5,8 miliardi, segnando una crescita del 13,5% rispetto a dodici mesi fa.