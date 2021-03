Cina stima Pil 2021 oltre il 6%: inflazione intorno al 3%

-afp

La Cina stima per il 2021 un Pil in crescita di "oltre il 6%" in un contesto inflattivo "intorno al 3%". E' quanto si legge nella relazione del premier Li Keqian, per l'apertura dei lavori annuali del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del parlamento cinese. I piani previsti dal governo includono anche la creazione di oltre 11 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane, dove la disoccupazione è vista intorno al 5,5%.