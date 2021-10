Cina-gate, Fmi: "Ancora nessuna decisione sul caso Georgieva"

Ansa

Il Fondo monetario internazionale non ha ancora raggiunto una decisione sulla sua direttrice generale Kristalina Georgieva. Secondo un'indagine dello studio legale WilmerHale, avrebbe fatto pressione, quando era direttrice della Banca mondiale, per migliorare la posizione della Cina nella classifica del rapporto "Doing Business" nel 2018 e 2020.