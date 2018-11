Cina, frena manifattura: indice Pmi a novembre scende a 50

L'indice Pmi manifatturiero segna a novembre in Cina una frenata inattesa a quota 50, rispetto a 50,2 di ottobre e a 50,2 atteso dai mercati, attestandosi al passo più lento da luglio 2016 a conferma delle tensioni commerciali In base ai dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica, anche l'indice Pmi non manifatturiero si è indebolito, scivolando ai minimi degli ultimi 15 mesi.