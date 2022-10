Caro energia, Ue: 40 miliardi dai fondi di coesione

Sul caro energia, la commissione Ue propone di utilizzare fino a 40 miliardi di euro dai fondi di coesione per sostenere i cittadini e le Pm.

Lo hanno annunciato la commissaria Ue per la Coesione, Elisa Ferreira, e il presidente della commissione Regioni del Pe. Bruxelles apre la possibilità per i governi di impiegare i fondi di coesione non impegnati dalla programmazione 2014-2020 e riprogrammarli per sostenere le aziende e le famiglie vulnerabili nel pagare le bollette energetiche.