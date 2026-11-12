Prezzi dei carburanti in calo, gasolio scende a 2,225 euro con taglio accise

Scendono i prezzi dei carburanti, anche del diesel dopo il taglio delle accise entrato in vigore martedì. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,994 euro per la benzina e 2,225 euro per il gasolio, contro rispettivamente 1,998 e 2,240 euro di ieri. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,023 euro per la benzina e 2,281 euro per il gasolio, anche in questo caso in calo rispetto ai 2,028 euro e 2,292 euro di martedì. Per la benzina, sottolinea il Mimit, il numero di impianti che presentano un prezzo inferiore a 2 euro al litro è pari a 18.252, il 91,1% di tutti gli impianti stradali e autostradali. Per il gasolio il numero di impianti che presentano un prezzo inferiore a 2,20 euro è pari a 7.539, il 37,6% di tutti gli impianti stradali e autostradali.