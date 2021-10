Caro bollette, Ue: manca intesa su misure, si punta a summit dicembre

ansa

"Non è emersa una posizione consensuale per gli interventi che vanno applicati a livello Ue. Il Consiglio dei ministri dell'energia di dicembre sarà un appuntamento fondamentale". Lo ha annunciato Jernej Vrtovec, presidente di turno dell'Ue, al termine del Consiglio straordinario sull'energia per far fronte al caro bollette. Al prossimo summit sarà presentato "un pacchetto completo per la decarbonizzazione del mercato del gas e dell'idrogeno".