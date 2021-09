Carburanti, sale ancora il prezzo della benzina: record da ottobre 2018

Salgono ancora i prezzi dei carburanti, che si attestano, in modalità self service, a 1,662 euro al litro per la benzina e a 1,510 euro per il gasolio. A riportarlo è l'Unione consumatori che sottolinea come a 1,662 euro al litro sia un record dal 15 ottobre 2018, mentre il gasolio arrivando a 1,510 euro al litro tocca il valore massimo dal 3 giugno 2019.