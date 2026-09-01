Carburanti, il prezzo della benzina al self supera 2,1 euro in autostrada

Crescono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina self che supera i 2,1 euro in autostrada. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, martedì 1 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,022 euro al litro per la benzina (2,017 il prezzo di lunedì) e 2,130 euro al litro per il gasolio (lo stesso prezzo di lunedì). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,104 euro al litro per la benzina (2,097 lunedì) e 2,204 euro al litro per il gasolio (stabile su lunedì).