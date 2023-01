Carburanti, Fegica: noi responsabili, riduciamo sciopero da 60 a 48 ore

Lo sciopero contro il decreto carburanti proclamato dai benzinai di Fegica sarà ridotto da 60 a 48 ore.

Lo annuncia la stessa organizzazione in una nota nella quale "prende atto con soddisfazione della dichiarazione di legittimità, riferita alla proclamazione di sciopero nazionale della categoria, ricevuta dalla Commissione di Garanzia per lo sciopero nei pubblici servizi essenziali. Al contempo, accogliendo la sollecitazione della medesima Autorità, con senso di responsabilità e con la volontà di limitare ogni disagio per i cittadini/consumatori, annuncia formalmente di ridurre da 60 a 48 ore la durata dello sciopero già proclamato". Lo sciopero quindi al momento è previsto a partire dalle 19 del 24 gennaio fino alle 19 del 26.