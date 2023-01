Carburanti, Cdm: buoni benzina da 200 euro esentasse fino a fine 2023

Sul tema dei carburanti, in Cdm sono state approvate alcune modifiche al decreto sulla trasparenza dei prezzi.

In particolare "è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro cui il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente".