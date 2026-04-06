Carburanti: benzina a 1,7 euro al self-service, gasolio a 2,1

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, nella giornata di lunedì 6 aprile 2026, il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,781 euro al litro per la benzina. Quello per il gasolio è di 2,140 euro al litro. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio al self è di 1,816 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio.