Capital Group svela cosa fare quando cambia la leadership nei mercati concentrati
Anita Patel, Investment Director, avverte: i leader di mercato di oggi non sono necessariamente quelli di domani e il ruolo della gestione attiva è cruciale nell’individuare nuove opportunità e contenere i rischi di concentrazione
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La concentrazione del mercato azionario su un tema convincente non è una novità di quest’ultimo periodo. Ad esempio, nel 1980 le società del settore petrolifero e dei combustibili fossili rappresentavano il 29% dell’indice S&P 500. Al culmine del boom economico giapponese (dal 1989 al 1990), i titoli azionari giapponesi raggiungevano il 44% dell’indice MSCI World.
COSA INSEGNA LA STORIA DEL PASSATO
Tuttavia questa alta concentrazione raramente è durata in misura indefinita. Le compagnie petrolifere leader negli anni ottanta oggi pesano per meno del 3% dell’S&P500 mentre i titoli azionari giapponesi oggi rappresentano circa il 5% dell’indice MSCI World. “La lezione che se ne può trarre è che i leader di un’epoca potrebbero non essere quelli della successiva” tiene a sottolineare Anita Patel, Investment Director di Capital Group.
ALTA CONCENTRAZIONE A LIVELLO DI SOCIETA’, SETTORI E INDUSTRIE
Con 4.900 miliardi di dollari di capitalizzazione (dati al 31/7/2026), NVIDIA ha un valore di mercato superiore ai settori dei materiali, delle utility e dell’energia dell’S&P 500 messi insieme. La concentrazione di mercato, tuttavia, non si limita semplicemente al livello dei singoli titoli. Può manifestarsi a livello di società, settori e industrie, esponendo gli investitori a una cerchia ristretta di fattori di rendimento più di quanto possano rendersi conto.
QUANDO CAMBIA LA LEADERSHIP DI MERCATO
Quando la leadership di mercato inizia ad ampliarsi o la volatilità aumenta, quella stessa concentrazione può diventare una fonte di rischio. Non solo. I portafogli sono esposti ad una maggiore vulnerabilità anche quando cambia la leadership di mercato. Una situazione che, bel complesso, favorisce i gestori attivi che, tramite analisi approfondite e un’attenta capacità di valutazione, sono nelle condizioni ottimali per adeguare i portafogli in funzione dell’evoluzione della leadership di mercato.
LA STRATEGIA CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (ICA)
“Quando l’entusiasmo diventa generalizzato può rivelarsi particolarmente importante comprendere i fondamentali delle società. In questo contesto, si inserisce la strategia Capital Group Investment Company of America (ICA), il cui approccio consente di individuare i leader emergenti, gestire il rischio di concentrazione e cogliere opportunità che potrebbero essere trascurate in un indice sempre più influenzato dai vincitori del passato” spiega l’Investment Director di Capital Group.