Capital Group prevede curve dei tassi europei più ripide e rendimenti più elevati

PRIMO TRIMESTRE DIFFICILE PER LE OBBLIGAZIONI EUROPEE

Resta il fatto che il primo trimestre di quest’anno ha visto le obbligazioni europee sottoperformare rispetto alle loro controparti statunitensi, con i bond dei paesi periferici europei che hanno accusato risultati particolarmente deludenti. La BCE ha mantenuto invariati i tassi di interesse tuttavia il suo tono è diventato più restrittivo. L’impennata delle quotazioni del petrolio ha inevitabilmente evocato i ricordi dello shock dei prezzi energetici del 2022 ed ha causato un forte incremento dei rendimenti a breve termine. In particolare, nel corso del trimestre i rendimenti dei Bund a due anni sono aumentati di 50 punti base (+0,50%) e quelli dei Bund a 10 anni di 15 punti base (+0,15) appiattendo in modo significativo la curva dei rendimenti.