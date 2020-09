Cantieri autostradali, danni da oltre un miliardo di euro per le aziende

Le aziende liguri hanno subito danni per oltre un miliardo di euro a causa dei cantieri autostradali, aperti per la verifica e la messa in sicurezza delle gallerie, che hanno ostacolato la circolazione dei mezzi di trasporto per mesi. Concluso il lavoro di individuazione dei criteri e misurazione dei disagi, il Comitato Salviamo Genova e la Liguria ha inviato il conteggio finale al Mit, che ha già convocato un incontro per discutere degli indennizzi.