Candriam resta ottimista sul credito investment grade ma serve selezione

Nonostante le rinnovate tensioni nello Stretto di Hormuz, le interruzioni del traffico delle petroliere e le forti oscillazioni dei prezzi del petrolio abbiano destabilizzato i mercati dei tassi, durante l’estate gli spread del credito hanno tenuto. I fondamentali societari sono rimasti sostanzialmente solidi, in particolare nel segmento investment grade, dove gli utili, la liquidità e il livello di indebitamento hanno registrato risultati positivi rispetto alla posizione fiscale sempre più fragile di molti emittenti sovrani. L'economia USA ha continuato a dimostrare una resilienza sufficiente a sostenere i ricavi e i margini mentre il numero di insolvenze societarie calcolato da Moody’s nella prima metà del 2026 è risultato inferiore rispetto all’anno precedente.