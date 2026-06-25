Candriam: “L’inflazione resta il rischio principale sui mercati”

MOLTEPLICI FONTI DI INFLAZIONE

Infatti a destare preoccupazione sul fronte carovita non sono soltanto i rincari dell’energia. Fonti di pressioni sui prezzi si stanno rivelando anche i mercati delle commodity, le infrastrutture elettriche e i colli di bottiglia industriali. Senza trascurare, inoltre, le implicazioni del ciclo di investimenti nelle infrastrutture di IA che sostiene la crescita e gli utili. La domanda di semiconduttori, data center, produzione di energia, infrastrutture di rete e metalli strategici sta accelerando mentre l'offerta rimane limitata.