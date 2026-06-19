Candriam: "La tregua Iran-Usa rilancia i mercati emergenti"

IL PESO DI PETROLIO E DOLLARO

I due motori principali sono il greggio e il biglietto verde. Un calo prolungato dei prezzi del petrolio aiuta a ridurre l'inflazione in molte economie emergenti. Questo lascia alle banche centrali locali più spazio per tagliare i tassi e migliorare le condizioni finanziarie interne. L'energia meno cara funziona inoltre come uno shock positivo per i Paesi importatori netti di greggio, perché sostiene i consumi, le partite correnti e i profitti delle imprese. L'indebolimento del dollaro completa il quadro. "Storicamente, i periodi di debolezza del dollaro hanno coinciso con una performance più solida dei titoli azionari dei mercati emergenti e delle valute locali", osserva Salazar. Il motivo è il miglioramento delle condizioni di finanziamento esterno e l'aumento dei flussi di capitale diretti fuori dagli Stati Uniti.