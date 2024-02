Btp Valore 2024, in due giorni di collocamento raccolti 11 miliardi di euro

Tgcom24

Prosegue a passo di record la terza edizione del Btp Valore 2024, il bond pensato dal Tesoro per incentivare i piccoli risparmiatori ad investire nel debito pubblico italiano. In due giorni le sottoscrizioni hanno toccato 11,05 miliardi di euro, superando quanto raccolto lo scorso anno dai suoi predecessori sia a giugno (10,6 miliardi) che ad ottobre (9,3 miliardi). I numeri del secondo giorno evidenziano, come di consueto, un rallentamento delle richieste: dopo i 6,44 miliardi di lunedì, in giornata sono stati acquistati titoli per altri 4,61 miliardi, con il numero dei contratti sceso da 211mila a poco più di 165 mila e un taglio medio in flessione da 30.553 a 27.840 euro.

Buone notizie per il Tesoro Di domanda che "eccede le aspettative" hanno parlato gli analisti di Citi, secondo cui ad attirare i risparmiatori sono le scommesse per un calo dei tassi, che renderà in futuro meno attraenti le cedole obbligazionarie, e il premio di circa 25 punti base dell'emissione rispetto ai Btp di durata analoga in circolazione. Il buon andamento del Btp Valore, a cui potrebbe seguire una nuova emissione in corso d'anno, ridurrà il fabbisogno del Tesoro e "questo dovrebbe essere positivo per lo spread", evidenzia ancora Citi.