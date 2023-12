Brasile vara riforma fiscale dopo quasi 40 anni di discussioni

In Brasile, con un voto storico, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva una riforma fiscale che unifica cinque imposte sui consumi e inserisce il Paese nella lista di quelli che adottano il sistema dell'Iva (Imposta sul Valore Aggiunto).

Il testo sarà promulgato con una cerimonia che dovrebbe svolgersi giovedì prossimo. Dopo quasi quattro decenni di discussioni, l’impasse che durava dai tempi della ridemocratizzazione eè dunque prossima alla fine ed è stata ottenuta grazie a una fitta serie di trattative tra la Camera e il Senato, oltre alla partecipazione del ministero delle Finanze.