Borse Ue prudenti, a Piazza Affari corre ancora Italgas

I listini dell'Eurozona aprono nel segno della cautela. Ieri a Wall Street indici in calo dopo i nuovi record, con Alphabet che supera Apple per capitalizzazione. Geopolitica in primo piano dopo il sequestro della nave russa
Avvio cauto per i listini europei, con il Ftse Mib poco sotto la parità e il Dax di Francoforte che guadagna lo 0,2%. A Piazza Affari occhi puntati su Pirelli per le discussioni in corso relative all’uscita del socio cinese Sinochem. Prosegue la corsa di Pirelli (+2%) dopo i forti rialzi di ieri in seguito al bond da 500 milioni emesso da Snam convertibile in azioni Italgas.
IL SEQUESTRO DELLA PETROLIERA RUSSA
Donald Trump sempre protagonista sui mercati. Il governo Usa continua a seguire da vicino l’evolversi della situazione in Venezuela. Nel frattempo gli interventi americani si sono spostati in mare, con il sequestro della petroliera Marinera, battente bandiera russa, e della Sophia M. Secondo le autorità Usa, entrambe le navi farebbero parte della flotta fantasma usata da Mosca per contrabbandare petrolio e aggirare le sanzioni. Il Cremlino ha condannato l’intervento americano e ha chiesto il rilascio dell’equipaggio, ma finora la reazione non è andata oltre.
WALL STREET IN CALO, GROENLANDIA IN PRIMO PIANO
L’altro tema geopolitico che rimane in primo piano è quello della Groenlandia. Trump ha detto apertamente che l’isola serve agli Usa per ragioni di “sicurezza nazionale”, ma il segretario di Stato Rubio ha ridimensionato la possibilità di un intervento militare, spiegando che la prima ipotesi è quella di un acquisto della Groenlandia dalla Danimarca. La seduta di ieri a Wall Street si è chiusa con Dow Jones e S&P 500 – entrambi reduci da nuovi record – in calo. I dati Adp sull’occupazione del settore privato Usa hanno deluso le attese e domani sono in arrivo i numeri sull’occupazione di dicembre.
ALPHABET SUPERA GOOGLE PER VALORE
Da registrare, sempre a Wall Street, il sorpasso di Alphabet (Google) su Apple in termini di capitalizzazione. Il mercato sta premiando Alphabet per i progressi sull’intelligenza artificiale, settore nel quale Apple sembra avanzare con più fatica. Male, invece, i titoli del settore della Difesa dopo le dichiarazioni di Trump sull’eccesso di dividendi, buyback e stipendi elevati per i top manager delle aziende. L’andamento negativo di Wall Street ha pesato anche sulla Borsa di Tokyo, dove l’indice Nikkei ha ceduto l’1,63%.
PETROLIO IN LEGGERO RIALZO
Il petrolio tenta un timido recupero con il Brent del Mare del Nord che sale dello 0,45% a 60,23 dollari al barile e il Wti in rialzo dello 0,54% a 56,29 dollari. Sul valutario, l’euro tratta a 1,1679 dollari (da 1,1688 dollari) e a 182,91 yen (da 183,13), mentre il cross dollaro/yen è a 156,6 (156,75). L’oro cede lo 0,43% dopo la corsa dei giorni scorsi: il contratto spot si attesta a 4436.935 dollari l’oncia, Il Bitcoin perde l’1% portandosi a 90.037 dollari.