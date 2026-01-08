Borse Ue prudenti, a Piazza Affari corre ancora Italgas

WALL STREET IN CALO, GROENLANDIA IN PRIMO PIANO

L’altro tema geopolitico che rimane in primo piano è quello della Groenlandia. Trump ha detto apertamente che l’isola serve agli Usa per ragioni di “sicurezza nazionale”, ma il segretario di Stato Rubio ha ridimensionato la possibilità di un intervento militare, spiegando che la prima ipotesi è quella di un acquisto della Groenlandia dalla Danimarca. La seduta di ieri a Wall Street si è chiusa con Dow Jones e S&P 500 – entrambi reduci da nuovi record – in calo. I dati Adp sull’occupazione del settore privato Usa hanno deluso le attese e domani sono in arrivo i numeri sull’occupazione di dicembre.